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Россиянам назвали пять условий для определения здорового образа жизни

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Отказ от курения, воздержание от спиртного, минимум один час ходьбы в день, достаточное количество овощей и фруктов в рационе и осторожность с солью в пище говорят о приверженности человека к здоровому образу жизни. Эти пять критериев назвала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, передает РИА Новости.

По ее словам, эти критерии были получены на основании анализа и математической модели. Она отметила, что придерживающиеся здорового образа жизни люди проходят в среднем час в день со скоростью около шести километров в час, а также употребляют не менее 400 граммов овощей и фруктов в день.

По данным Росстата, 12 процентов россиян вели здоровый образ жизни в 2019 году. Больше всего людей придерживаются ЗОЖ в Ингушетии (48,8 процента), Крыму (29,2 процента) и Адыгее (28,8 процента).

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