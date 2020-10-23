Россиян предупредили об опасности ежедневного приема витаминов

Ежедневный прием витаминов без консультации с врачом может быть опасен, и от такой привычки стоит отказаться, считает специалист в области пищевого поведения и системного оздоровления организма Мария Краснова. Ее слова приводит Пятый канал.

«Ученые придерживаются мнения, что мы получаем достаточно полезных элементов с едой. Так что в таблетках нет необходимости», — пояснила Краснова.

Она предупредила, что в витаминах нет ничего плохого, однако если пить их без необходимости и контроля со стороны врача, можно как минимум потратить деньги впустую, а как максимум — подорвать здоровье. Прежде чем начать принимать препараты, Краснова рекомендовала сдать анализы и составить план с курсом витаминов.

Другие привычки, которые специалист считает бесполезными, — пить много воды или молока, есть манную кашу или овсянку на завтрак, принимать антибиотики во время болезни и использовать «советскую» оксолиновую мазь для профилактики.