Опровергнут популярный миф о древних людях

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе опровергли популярный миф, что первобытными охотниками становились мужчины, а женщины были собирательницами. Согласно новым данным, древние человеческие останки возрастом девять тысяч лет, найденные в Андах в Южной Америке, принадлежат женщине-охотнице. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Захоронение, которое вместе с останками включало охотничий набор с наконечниками для снарядов и инструментами для обработки костей и мяса животных, обнаружили в 2018 году. Результаты анализа формы костей, содержащихся в останках белков и соотношения изотопов показали, что кости принадлежали молодой женщине, которая употребляла в пищу растения и животных.

Исследователи также изучили данные о других 107 древних захоронениях Северной и Южной Америки, в которых были найдены останки 429 людей. Оказалось, что 27 человек были охотниками на крупную дичь, при этом 11 из них являлись женщинами. По словам ученых, этой выборки достаточно, чтобы сделать выводы о том, что участие женщин в охоте не было случайным явлением.

Согласно статистическому анализу, 30-50 процентов охотников в американских первобытных популяциях составляли женщины. Это резко контрастирует с более поздними обществами, где участие женщин в охоте не превышало 30 процентов.