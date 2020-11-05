Интервью с Жириновским стало причиной многотысячного штрафа

Латвийское радио Baltcom оштрафовали за интервью с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Как сообщает Sputnik Латвия, решение о многотысячной выплате было принято национальным советом по электронным СМИ.

Утверждается, что во время беседы российский политик «ставил под сомнение легитимность выхода Латвии из Советской России в 1920 году, а также выражал отрицание факта "оккупации" Латвии, дискредитировал страну и популяризировал идею образования "большой России"».

По данным регулятора, Жириновский в эфире также высказывал угрозы в адрес Латвии и других стран Балтии. При этом издание не располагает конкретными цитатами Жириновского, которые стали причиной штрафа.

В совете объяснили решение тем, что электронное СМИ должны отвечать за выбор гостя, обеспечивать многообразие мнений и реагировать на антигосударственные заявления. Нарушение, обнаруженное в интервью Жириновского, квалифицировали как существенное. Сумма штрафа для радио Baltcom составила восемь тысяч евро (около 730 тысяч рублей по нынешнему курсу).

В начале октября Жириновский снова призывал присоединить Армению, Азербайджан, Белоруссию и Украину к России. Свою позицию политик объяснил тем, что в противном случае эти страны «раздерут на части». Кроме того, он предложил отправить российскую армию на территории этих государств, а также заставить турецкие войска отойти на тысячу километров от границ Армении и Азербайджана.