Актер из сериала «Штрафбат» угрожал взорвать отделение крупного банка

Актер Михаил Бурлаков из сериала «Штрафбат» угрожал взорвать отделение крупного банка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ночью в колл-центр одного из крупнейших российских банков позвонил мужчина. Он требовал вернуть его пособие и обещал все взорвать.

Сотрудники колл-центра передали информацию службе безопасности, сотрудники которой в свою очередь обратились в полицию. «Поступила информация о звонке с угрозами взрыва банка. Звонивший установлен как 65-летний актер Бурлаков Михаил Борисович», — сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, из-за невыплаты пособий Бурлакову нечем платить за кредит. Оперативники планируют опросить актера и выяснить все детали инцидента.

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