Microsoft признала новую проблему Windows

Специалисты Microsoft признали наличие ошибки Windows, связанной с сертификатами пользователей. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание ZDNet.

Инженеры корпорации подтвердили, что проблема с потерей системных и пользовательских сертификатов встречается у ряда обладателей лицензий Windows 10. Ошибка может нарушить соединение с интернетом и затронуть несколько других функций операционной системы. По словам специалистов, она возникает при условии, если пользователь установил на свою ОС очередное накопительное обновление Windows, вышедшее 16 сентября, а затем обновился до более новой версии. Также важным условием появления проблемы с сертификатами является факт установки Windows с ISO-образа.

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При этом проблема не затрагивает компьютеры, которые получили системный апдейт через «Центр обновлений Windows». Инженеры Microsoft пообещали устранить ошибку и предоставить апдейт в ближайшие недели. На данный момент пользователи могут попробовать решить баг с помощью удаления актуального обновления.

Журналисты издания обратили внимание, что соответствующая проблема может помешать пользователям, особенно в период пандемии, когда внушительная часть сотрудников компаний находится на удаленной работе. Это связано с тем, что пользователи не смогут настроить корпоративную сеть VPN, которая может потребовать актуальный сертификат Windows.

В начале ноября Microsoft публично признала проблемы с меню «Пуск», которые выражаются в том, что пользователи не могут взаимодействовать с элементами ОС. Также специалисты отметили, что в ряде случаев системные приложения Office и Microsoft Store могут оказаться отключенными от интернета.