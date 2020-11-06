Вирусолог назвал продолжительность плато по коронавирусу в России

Россия выйдет на плато по коронавирусу в ближайшее время, и оно будет продолжаться до весны. Об этом заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы (...) [достигнем] плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны», — сказал Альтштейн.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали выход России на плато по коронавирусу. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с COVID-19 в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря.

За последние сутки в России заразилось коронавирусом рекордное число россиян — 20 582. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 1 733 440 граждан во всех регионах страны.