Главы ПСБ и Чувашии договорились о поддержке крупных инвестпроектов

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили поддержку банком крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы социально-экономического развития республики на ‪2020-2024 годы, сообщает пресс-служба ПСБ.

В программу включено более 200 проектов, из них 88 — проекты предприятий промышленных отраслей, которые входят в приоритеты регионального правительства. К настоящему времени ПСБ уже открыл кредитно-гарантийные лимиты крупным предприятиям в республике на 12 миллиардов рублей и почти на 3 миллиарда рублей — компаниям малого и среднего бизнеса, и продолжит расширять финансирование.

«Регион в ближайшие годы планирует дальнейшее развитие промышленного комплекса и реализацию большого количества инвестиционных проектов, и ПСБ готов предоставить республике свой опыт, экспертизу и необходимые финансовые решения для достижения этих целей. Мы также планируем расширять сотрудничество и с малым бизнесом, и с населением, и в области развития инфраструктуры», — прокомментировал итоги встречи Петр Фрадков.

«Когда мы начали заниматься комплексной программой социально-экономического развития региона на пять лет, банк поддержал финансово разработку этого проекта. Далее мы подписали соглашение на площадке форума «Армия-2020». И договорились в целом работать по разным направлениям взаимодействия», — заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Кроме того в Чувашии ПСБ участвует в реализации ключевых национальных проектов и финансирует объекты жилищного строительства, а также наращивает объемы кредитования застройщиков. В частности, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» банк проявил заинтересованность в региональной программе льготного ипотечного кредитования. ПСБ начал выдачу ипотечных кредитов сотрудникам бюджетных учреждений по минимальной на рынке ставке — от 3,99 процента годовых в рублях.

На встрече также обсудили возможность строительства в Чебоксарах Центра уличного баскетбола международного уровня.