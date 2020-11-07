Месси предложат отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне»

Кандидат на пост президента «Барселоны» Антони Фрейкса раскрыл детали финансовых проблем клуба. Его слова приводит YouTube-канал El Curubito.

В частности, Фрейкса подтвердил, что сине-гранатовые не смогут предложить лидеру команды аргентинцу Лионелю Месси сохранение прежнего оклада при подписании нового контракта с клубом. Таким образом, Месси придется отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне».

«Мы не станем убеждать Месси. Наша цель — определиться с приоритетами каждой из сторон, что хочет "Барса", а что Лионель», — отметил он. Фрейкса баллотировался на пост президента «Барселоны» после ухода Хосепа Бартомеу.

В начале октября стало известно, что финансовые потери «Барселоны» в минувшем сезоне составили 100 миллионов евро. Клуб намерен оптимизировать расходы и ведет переговоры с игроками о сокращении зарплат.

Летом Месси был близок к уходу из «Барселоны». Подписать контракт с игроком был готов «Манчестер Сити». Однако, руководству каталонцев удалось убедить форварда отработать остаток контракта. Нынешнее соглашение Месси с сине-гранатовыми истекает летом 2021-го.