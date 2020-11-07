Глава МВД рассказал о торжестве истины в деле Ефремова

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в деле актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП, восторжествовала истина. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Министр рассказал, что население страны увидело, как тяжело проходят дела по привлечению к ответственности пьяных водителей. «Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности», — заметил Колокольцев, подчеркнув, что в любом случае виновный понес заслуженное наказание.

6 ноября сообщалось, что Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапировали в колонию в Белгородской области для дальнейшего отбывания наказания.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Позднее Захаров скончался.