Нашедший тело россиянина из списка Forbes назвал возможную причину его смерти

Житель Сочи, нашедший тело основателя Skillbox Игоря Коропова из списка Forbes, назвал возможную причину его смерти. Слова россиянина передает телеканал «360».

Как рассказал мужчина, он находился примерно в 300 метрах от берега, когда заметил, что в воде что-то плавает. Изначально он подумал, что это дельфин или буй. «Ехал мимо, проехал, смотрю — человек. Я сперва не понял, что это человек, увидел спину и вроде бы ноги, мне показалось, с ластами, потому что они были такие зеленые», — поделился он. Лицо погибшего сочинец не видел, потому что тело находилось в воде спиной вверх

Мужчина предположил, что Коропов мог пойти купаться и утонуть. Он подчеркнул, что до этого три дня в районе Сочи были очень большие волны. «Одежда [на нем] какая-то была, но я не знаю, для купания, или не для купания», — добавил он.

Перед исчезновением 1 ноября Коропов немного выпил и пошел купаться. 2 ноября, в понедельник, он должен был быть на связи в рабочем режиме. Очевидцы видели мужчину возле набережной, там позднее нашли его телефон. Источники «Ленты.ру» в окружении предпринимателя сообщили, что он «пошел гулять и кататься на самокате».

3 ноября в море нашли рюкзак Коропова. По данным СКР, он останавливался в отеле на улице 65 лет Победы. Пресс-секретарь Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Мария Спиридонова подтвердила, что тело предпринимателя нашли 6 ноября в районе акватории порта Имеретинский.

В мае сообщалось, что Коропов попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30» в категории предпринимателей — туда включают 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. В ту же категорию вошли Михаил Беляндинов, Марк Саневич (BestDoctor) и Кирилл Родин («Кухня на районе»).