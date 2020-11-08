СМИ сравнили воскресный досуг Байдена и Трампа после выборов

Журналисты обратили внимание на то, как по-разному проводят первое воскресенье после выборов избранный и действующий президенты США. О досуге Джо Байдена и Дональда Трампа 8 ноября написал в Twitter Джош Ледерман и NBC News.

Победивший на выборах кандидат от демократов Джо Байден отправился на службу в церковь в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Он известен как верующий католик и станет вторым президентом-католиком в истории США после Джона Кеннеди.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп второй день подряд проводит за игрой в гольф. Для этого он предпочитает принадлежащие The Trump Organization поля для гольфа в штате Вирджиния.

Различия во времяпрепровождении Байдена и Трампа поспешили высмеять пользователи Twitter.

«Трамп играет в гольф, Байден идет в церковь, но христианcкие консерваторы поддерживают Трампа. Очень сбивает с толку», — написал один из них.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.