Медики российского региона заявили о критической ситуации с коронавирусом

Медики из Хакасии заявили о критической ситуации с коронавирусом в регионе. Обращение врачей в адрес президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу опубликовал Telegram-канал «Двач».

«Обратите внимание на нашу республику. У нас ситуация сложная. Мест не хватает. Мы пациентов возим просто по стационарам ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность, — и их отправляют лечиться домой», — призывает на опубликованном видео один из медиков.

По словам врача, несмотря на заверения Минздрава и правительства Хакасии о том, что ситуация под контролем, «в аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков», а то, что есть, продается с накруткой цены в пять-шесть раз.

На других видео показаны очереди из десятка машин скорой помощи у местной больницы. По словам одного из врачей, найти место в больнице не удается по несколько часов даже для пациентов в тяжелом состоянии.

По сообщению РИА Новости, Минздрав России заявил о том, что в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 направлена группа специалистов ведомства. Они проведут аудит организации медицины в регионе и окажут практическую и методическую поддержку.