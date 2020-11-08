Ученые предупредили о возможной вспышке нового смертельного заболевания

Американские ученые заявили, что вирус Нипах, передающийся от летучих мышей человеку, может вылиться во вспышку нового смертельного заболевания. Результаты исследования приводит издание Express.

Специалисты предупредили, что в Бангладеше и Индии, где ежегодно есть заразившиеся инфекцией, стали чаще выявлять болезнь. При том, если ранее считалось, что вирус распространен в районах, где много фруктов, теперь это не обязательное условие. Ученые утверждают, что вспышки могут возникнуть в любой части Юго-Восточной Азии.

Вирус Нипах может провоцировать воспаление мозга или респираторные заболевания. Болезнь передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного. От человека к человеку инфекция переходит не так легко, как, например, коронавирус, но штамм вируса у летучих мышей может измениться.

От этой болезни нет лекарства или вакцины, летальность составляет 90 процентов.