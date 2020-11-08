Очевидец крушения самолета с ведущим НТВ раскрыл подробности трагедии

Очевидец крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, раскрыл подробности трагедии. Его слова приводит телеканал «360».

Мужчина рассказал, что в момент падения самолета он сидел в автомобиле и разговаривал по телефону. Он заметил, что судно «как-то странно себя ведет». «И буквально в течение нескольких секунд он [самолет] резко накренился и упал, <…> и в течение нескольких секунд произошел взрыв самолета», — рассказал он.

По словам очевидца, самолет болтало в воздухе в разные стороны. Он отметил, что судно сгорело примерно за пять минут. Службы спасения сработали крайне оперативно, первыми на место трагедии прибыли сотрудники МЧС, а следом за ними — полицейские, добавил мужчина.

Очевидец также отметил, что помощь в тушении пожара оказывали неравнодушные водители, которые выбегали из автомобилей и боролись с огнем с помощью огнетушителей.

7 ноября сообщалось, что ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Они вылетели с аэродрома «Мячково» и направлялись в Рыбинск Ярославской области. При этом известно, что самолет был исправен, а полет санкционирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).