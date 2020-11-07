Раскрыта личность погибшей при крушении самолета с ведущим НТВ женщины

Раскрыта личность женщины, погибшей во время крушения самолета в Подмосковье вместе с ведущим НТВ Александром Колтовым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Стало известно, кто находился на борту с Александром — девушку зовут Наталья Климова. Ее тело опознали час назад», — уточняется в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал «НеМалахов», Климовой было 33 года, она являлась сотрудницей «одного из банков». Также, по информации канала, Климова — коренная москвичка, выпускница факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ.

Ранее ведущая Лера Кудрявцева, коллега Колтового, опровергла, что в кабине с пилотом находилась его жена. Телеведущая написала в Instagram: «Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется».

7 ноября сообщалось, что ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Они вылетели с аэродрома «Мячково» и направлялись в Рыбинск Ярославской области. При этом известно, что самолет был исправен, а полет санкционирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).