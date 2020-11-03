Ведущий оценил свой уход с НТВ фразой «На все воля Божья»

Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал свой уход с канала НТВ, где вел программу «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» он оценил ситуацию фразой «На все воля Божья».

«Выражение "Звезды не сошлись" — это же когда все хорошо, наоборот. Представь, когда сойдутся две звезды. Произойдет столкновение, взрыв», — отметил Кучера.

По словам ведущего, он старается не задумываться о произошедшем. «Я просто иду дальше и стараюсь несильно париться после такого. На все воля Божья», — шутливо добавил он.

Кучера подчеркнул, что нужно двигаться в своем направлении, и привел примеры, когда казавшиеся негативными события оказывались в итоге положительными. «Были картины, в которые меня не выбрали на роль. Я расстраивался, а потом, когда увидел, что это в итоге, то подумал: "Как хорошо, что там не участвовал"», — объяснил ведущий.

Ранее Оскар Кучера, ушедший из программы «Звезды сошлись» на НТВ, признавался, что ему нравится формат передачи, но не ее содержание. Он также посчитал минусом то, что работать нужно только по сценарию, вместо того, чтобы высказывать свою позицию.

В сентябре Кучера объяснил свой уход из ток-шоу тем, что они с этой программой «слишком разные». Ведущий добавил, что покинул проект без конфликтов, а также поблагодарил продюсеров за то, что они терпели его «интеллигентность столько времени».