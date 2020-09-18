Российский ведущий объяснил причины ухода с НТВ

Российский ведущий Оскар Кучера объяснил, почему ушел с телеканала НТВ, где он вместе с Лерой Кудрявцевой вел программу «Звезды сошлись». Причины своего решения он раскрыл в Instagram.

«Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные», — написал Кучера. Ведущий добавил, что ушел из программы без конфликтов, а также поблагодарил продюсеров шоу за то, что они терпели его «интеллигентность столько времени».

Кучера подчеркнул, что будет скучать по Кудрявцевой, и выразил надежду на то, что они создадут какой-нибудь совместный проект с бывшей соведущей. «А я иду дальше с отличным настроением и возможностью с легкостью смотреть в глаза людям!» — резюмировал ведущий.

В конце августа Кучера рассказал, что ушел с канала НТВ. Он сообщил, что в новых выпусках программы «Звезды сошлись», которую он вел вместе с Лерой Кудрявцевой, его уже не будет. Ведущий также добавил, что ему «не о чем жалеть» из-за принятого решения.

Кучера и Кудрявцева вместе вели программу «Звезды сошлись» с 2017 года. Программа выходит раз в неделю. Гостями передачи становятся представители творческих профессий. В эфире они обсуждают актуальные темы, не связанные с политикой. К примеру, медицинские диагнозы знаменитостей, дачную жизнь богатых людей или браки известных личностей.