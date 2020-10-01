Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на «свинское отношение»

Телеведущий и актер Оскар Кучера, ушедший из программы «Звезды сошлись» на НТВ, пожаловался на «свинское отношение», с которым столкнулся во время работы на шоу. Подробностями он поделился в ролике для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Кучера рассказал, что во время пандемии попросил один раз не прийти на эфир. Ведущий планировал снять квартиру и остаться на некоторое время в ней, чтобы, если он заболеет, не заразить членов семьи, а на поиски жилья требовалось время. Кучере не разрешили пропустить эфир и сказали, что по условиям контракта он обязан приехать. При этом, по его словам, и он, и его соведущая Лера Кудрявцева ранее неоднократно отсутствовали на съемках по разным причинам.

Ведущий добавил, что когда он в итоге заразился коронавирусом, его «опрокинули». «Ни копейки денег я не получил ни за что вообще», — пожаловался Кучера и подчеркнул, что после выздоровления его не пустили на съемки, несмотря на справку о наличии антител. «Свинское отношение», — заключил он.

В сентябре Кучера объяснил свой уход из программы «Звезды сошлись» тем, что они с этой программой «слишком разные». Ведущий добавил, что ушел из шоу без конфликтов, а также поблагодарил продюсеров за то, что они терпели его «интеллигентность столько времени». О том, что в новых выпусках передачи его не будет, он сообщил в конце августа.

В июне Кучера рассказал, что тяжело переболел коронавирусом. По его словам, лечение заняло около двух недель. Тогда же ведущий пояснил, что остался без работы: телевидение ушло на каникулы, а съемки и работа в театре были на паузе из-за пандемии.

Кучера и Кудрявцева вместе вели программу «Звезды сошлись» с 2017 года. Программа выходит раз в неделю. Гостями передачи становятся представители творческих профессий. В эфире они обсуждают актуальные темы, не связанные с политикой. К примеру, медицинские диагнозы знаменитостей, дачную жизнь богатых людей или браки известных личностей.