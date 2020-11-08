На российского режиссера напали с криком «Прекращайте снимать»

На российского режиссера Георгия Саенко, снимающего экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Осенние визиты», напали во Владивостоке с криками «Прекращайте снимать». Об этом писатель рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Лукьяненко, Саенко возвращался домой со съемок. Неизвестный подкараулил его в 4 часа утра возле подъезда.

Режиссера призвали остановить съемки фильма. Злоумышленник с криком «Прекращайте снимать "Осенние визиты"» брызнул Саенко в лицо из перцового баллончика, после чего скрылся.

«Я, конечно, как мог утешал Георгия по инету — сказал, что для пиара "Визитов" это замечательная история», — написал Лукьяненко у себя на странице. Писатель отметил, что не может вспомнить подобного случая в истории кинематографа.

По словам Сергея Лукьяненко, роман, написанный в 1995 году, долгое время никто не брался снимать. «Вы говорите — "Ночной Дозор", мистика. Вот где настоящая мистика и силы тьмы в полный рост», — отметил писатель.

Лукьяненко порекомендовал злоумышленнику «сходить в церковь, исповедаться, а потом явиться в полицию с повинной». «Он и не представляет, с какими силами играет», — заявил автор романа.

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