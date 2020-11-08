В Совфеде предложили Украине отказаться от своих регионов

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил властям Украины отказаться от своих южных регионов в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Он назвал акцию протеста с требованием демонтировать памятник императрице «примером личностной деградации и культурного обнищания». «Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо», — заявил Цеков. Он напомнил, что благодаря императрице Украина получила современные причерноморские земли.

По его словам, земли будущей Новороссии, куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, присоединились к Российской империи в результате русско-турецких войн. «На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза», — заявил представитель Совфеда.

Ранее в Одессе прошла акция протеста с требованием демонтировать памятник Екатерине II. Участники акции настаивали на незаконности установки памятника.

В июле в селе Железнодорожное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Его облачили в национальный болгарский костюм, а в руку вложили виноградную лозу.