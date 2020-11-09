Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей и решил не ходить на работу

Житель американского города Рок-Хилл, штат Южная Каролина, выиграл в лотерею 350 тысяч долларов (26,9 миллиона рублей) и сказал начальнику, что в этот день решил не ходить на работу. Об этом сообщает издание Charlotte Observer.

Мужчина, который предпочел остаться анонимным, купил билет моментальной лотереи за 10 долларов (769 рублей). Он подъехал на машине к зданию своей работы и стер защитный слой. Сначала американец увидел, что выиграл 70 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей), а затем из-под стирающегося покрытия появилось слово «Джумбо», благодаря которому его приз умножился на пять. В итоге сумма выигрыша составила 350 тысяч долларов (26,9 миллиона рублей).

Победитель зашел в офис и объявил начальнику, что выиграл в лотерею и не будет работать до конца дня. Вместо этого он вернулся в машину и отправился прямо к офису лотереи в городе Колумбия, чтобы забрать приз.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Просерпайн, штат Квинсленд, выиграла первый приз в лотерею и заявила, что не планирует уходить с работы. На вопрос о том, как изменятся ее планы, она ответила: «Сейчас мне точно нужно закончить день на работе. Я не могу подвести мою команду. Но вечером я буду праздновать».