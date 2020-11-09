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Прозрачный наряд рэперши стал одним из лучших на премии MTV

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Рита Ора
Рита Ора
Фото: Tim P Whitby / MTV / Shutterstock / REX

Журналисты издания Hypebae показали лучшие наряды звезд на церемонии MTV Europe Music Awards 2020. Соответствующий список появился на сайте издания.

Одним из самых интересных образов редакторы издания сочли наряд рэперши Доджи Кэт, которая стала победителем в номинации «Открытие года». Она попала в объективы фотографов в черном полупрозрачном платье Givenchy с пайетками, через которое просвечивался комплект нижнего белья такого же цвета.

Внимание журналистов также привлекла певица Рита Ора, которая предстала на красной ковровой дорожке в сдержанном, по мнению экспертов, образе: на ней были желтое шифоновое платье с рюшами марки Giambattista Valli и черная шапка с вуалью из сетчатого материала.

В свою очередь, известная американская певица Мэдисон Бир пришла на церемонию в коротком платье кофейного цвета. Наряд бренда Vivienne Westwood был оформлен глубоким вырезом декольте.

Шведская певица Зара Ларссон попозировала перед фотографами в обтягивающем блестящем коротком платье Versace и черных босоножках на высоких каблуках, а исполнительница Кэрол Джи надела красное спортивное платье Moschino с контрастными элементами черных и белых цветов.

Отмечается, что участников мероприятия обязали соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее в ноябре журнал Dazed составил список самых странных костюмов американских знаменитостей на Хэллоуин. В него вошли Lil Nas X, перевоплотившийся в рэпершу Ники Минаж, Лиззо в костюме мухи, Джонатан Чебан и Ким Кардашьян в образах ведущего документальной телепередачи «Король тигров» (Tiger King) Джо Экзотика и его жены Кэрол Баскин.

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