Отвергнутый женихом мужчина вышел замуж сам за себя

Житель Бразилии провел церемонию бракосочетания сам с собой после расставания с женихом. Об этом сообщает издание Dunya News.

33-летний бразильский доктор Диого Рабело (Diogo Rabelo) вышел замуж сам за себя после того, как его жених Витор Буэно (Vitor Bueno) разорвал помолвку из-за череды разногласий.

Свадебная церемония прошла на курорте в муниципалитете Итакаре, штат Баия. Отвергнутый женихом Рабело поклялся в верности сам себе перед зеркалом в окружении родных и друзей. Мероприятие обошлось доктору в 350 тысяч бразильских реалов (пять миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что свадебные планы невесты разрушились после того, как ее предполагаемый жених заявил, что не помнит, чтобы делал ей предложение выйти за него замуж. Это произошло после того, как она сказала ему, что собирается купить свадебное платье.