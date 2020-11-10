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В России изменят правила оформления больничных во время пандемии

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Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Случае болезни работающие дистанционно сотрудники смогут оформлять больничный, отправив работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности», либо отослав оригиналы документов по почте, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправки к законопроекту об «удаленке».

Согласно предложенным изменениям, человек может получить электронный больничный, если работодатель и выдавшее документ медучреждение участвуют в системе информационного взаимодействия по обмену сведениями.

Внесенный в Госдуму проект о регулировании удаленной работы предусматривает системный пересмотр правил дистанционной работы. В рамках инициативы предлагается ввести три вида дистанционки: полноценная удаленная работа, временная удаленка и комбинированная. В рамках последней подразумевается возможность совмещать работу в офисе и из дома.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили давать больничные родителям школьников до 14 лет, которые были переведены на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.

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