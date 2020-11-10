В России изменят правила оформления больничных во время пандемии

Случае болезни работающие дистанционно сотрудники смогут оформлять больничный, отправив работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности», либо отослав оригиналы документов по почте, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправки к законопроекту об «удаленке».

Согласно предложенным изменениям, человек может получить электронный больничный, если работодатель и выдавшее документ медучреждение участвуют в системе информационного взаимодействия по обмену сведениями.

Внесенный в Госдуму проект о регулировании удаленной работы предусматривает системный пересмотр правил дистанционной работы. В рамках инициативы предлагается ввести три вида дистанционки: полноценная удаленная работа, временная удаленка и комбинированная. В рамках последней подразумевается возможность совмещать работу в офисе и из дома.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили давать больничные родителям школьников до 14 лет, которые были переведены на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.