Россияне рассказали о самых частых причинах для пропуска работы в ходе опроса сервиса «Работа.ру». Его результаты публикует ТАСС.

Респонденты признались, что чаще всего не идут на работу из-за визита к врачу — таких оказалось 39 процентов. Еще 27 процентов россиян пропускали работу из-за своих родительских обязанностей. Почти каждый пятый (19 процентов) отпрашивается из-за плохого самочувствия, а почти каждый десятый (девять процентов) — из-за ожидания мастера на дом или доставки.

По данным исследования, у трети респондентов выдуманной является каждая десятая причина для пропуска работы. Еще о трети причин врут только пять процентов работников. Один процент россиян говорит неправду о половине причин, по которым не идут на работу.

Три четверти россиян — 76 процентов — заявили, что никогда не врали о своем самочувствии, чтобы остаться дома. Еще 22 процента признались, что говорили начальству неправду об этом, а два процента подделывали для этой цели больничный.

Опрос был проведен в сентябре 2020 года. В нем участвовали 4600 респондентов старше 18 лет из всех округов России.

В ходе другого исследования была выявлена доля россиян, способных соврать ради продвижения по карьерной лестнице. Таковых оказался 31 процент от общего числа опрошенных.