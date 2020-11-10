Бывший лагерь военнопленных продадут за десятки миллионов рублей

Бывший лагерь военнопленных, известный как Camp 634 или Weston Camp, решили продать в английском графстве Дербишир за десятки миллионов рублей. Во времена Второй мировой войны там работали немецкие заключенные. Теперь на историческом участке находится роскошный дом стоимостью 500 тысяч фунтов стерлингов (более 50 миллионов рублей), сообщает The Sun.

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Лагерь функционировал на территории площадью около 20 соток до 1948 года. Позже участок продали, а купившая его семья построила на нем большой четырехэтажный дом, который издание называет водонапорной башней. Со временем постройка покрылась густым слоем растительности и стала почти незаметной на фоне остального пейзажа. В агентстве недвижимости Hannells, которое занимается продажей, отмечают, что дом «полон очарования и имеет собственный характер».

На четырех этажах здания размещаются три спальни, просторная кухня, гостиная, столовая с камином и ванная комната. К дому также примыкает балкон, откуда открывается вид на фруктовый сад и другие участки. К особенностям интерьера дома относятся массивные балки из темной древесины на потолке, деревянные полы, а также кухонный гарнитур со столешницей из гранита и небольшая ванная, стоящая на изогнутых ножках. Почти весь участок покрыт газоном и огорожен невысоким каменным забором с электрическими воротами.

В августе 2020 года три бывших военных бункера выставили на продажу недалеко от побережья Портсмута в Великобритании. Более века назад сооружения использовались для защиты британских берегов от французской армии. После войны они превратились местную достопримечательность. Бункеры предлагали купить по отдельности. Стоимость самого дорогого из них составила 4,7 миллиона евро (на тот момент почти 420 миллионов рублей).

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