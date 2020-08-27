Опасающимся коронавируса предложили изолироваться в бункерах

Недалеко от побережья Портсмута в Великобритании решили избавиться от трех бывших военных бункеров. Их выставили на продажу. Более века назад сооружения использовались для защиты британских берегов от французской армии. Сегодня эти убежища можно купить по отдельности, пишет Stern.
Бункеры построили англичане 160 лет назад, чтобы защитить берега страны от захватчиков. Однако потом они стали местной достопримечательностью. Их общая стоимость составляет почти 10 миллионов евро (около 900 миллионов рублей). Любой из бункеров можно купить по отдельности. Самый дорогой, оборудованный под отель, стоит 4,7 миллиона евро (почти 420 миллионов рублей), а самый дешевый обойдется в 830 тысяч евро (около 75 миллионов рублей). Низкая цена предложения объясняется состоянием бункера: стены покрыты мхом, все сооружение требует серьезного ремонта.
Убежища популярны среди туристов. Их владельцы надеются, что смогут быстро найти покупателей — они считают, что вложение в убежища может стать очень неплохой инвестицией в период пандемии коронавируса, так как бункеры идеально подходят тем, кто хочет изолироваться из-за опасности заражения COVID-19.
Недавно в Великобритании на продажу выставили Гирнский замок (Gyrn Castle) с панорамным видом и собственным садом, в центре которого находится фигура огнедышащего дракона. Стоимость объекта составила почти 2 миллиона фунтов стерлингов. Он находится в пригороде Рутина (Ruthin) в Северном Уэльсе, его площадь — почти 725 квадратных метров.