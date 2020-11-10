Духовное собрание мусульман России отреагировало на запрет браков с иноверцами

В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) отреагировали на решение Духовного управления мусульман (ДУМ) запретить браки с иноверцами. Точку зрения организации РИА Новости озвучил глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Он считает, что межконфессиональные браки возможны и об этом упоминается в Коране. «Всевышний разрешает браки с людьми Писания», — сказал Крганов, имея в виду представительниц православия и иудаизма. По его словам, к предписаниям совета улемов (старейшин) стоит относиться как к рекомендации, а не к правилу.

Муфтий отметил, что по законам ислама женщина-мусульманка не может выйти замуж за немусульманина, потому что «мужчина отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим». В то же время мужчина-мусульманин в праве сам решать, готов ли он жениться на иноверке. «Но мужчина должен сделать так, чтобы дети были воспитаны в исламе, он несет за это ответственность, за своих детей и супругу. Он также призван сподвигнуть женщину на то, чтобы она приняла ислам», — добавил Крганов.

Ранее совет улемов Духовного управления мусульман объявил, что межконфессиональные браки недопустимы, лишь в единичных случаях они возможны по решению местного муфтия. В организации запрет объяснили тем, что мусульманкам сложно найти мужа-единоверца и приходится выходить замуж за немусульман.