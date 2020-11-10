Трансгендерная женщина победила на конкурсе красоты в Новой Зеландии

На конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия» впервые победила трансгендерная женщина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Ариэль Кейл (Arielle Keil) родилась на Филиппинах, но выросла в новозеландском городе Окленд. Она получает высшее образование по специальности дизайн одежды.

В 2017 году Ариэль Кейл начала трансгендерный переход. Родители были против этого и поставили ей ультиматум: прекратить гормональную терапию или покинуть их дом. В тот же вечер девушка собрала вещи и ушла.

В 2020 году она побывала в Таиланде для хирургической коррекции пола. Операция обошлась ей в 15 тысяч новозеландских долларов (782 тысячи рублей).

Международный конкурс красоты «Мисс Интерконтиненталь» проводится с 1971 года. В 1991 году его победительницей стала представительница России Алена Иванова.

В 2018 году сообщалось, что 26-летняя трансгендерная испанка Анхела Понсе завоевала титул «Мисс Испания-2018». Это дало ей право представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде.