Японский банк начнет торговать данными клиентов

Mizuho Financial Group Inc. станет первым японским банком, который начнет торговать данными своих клиентов. Об этом пишет Bloomberg.

Mizuho планирует продавать корпоративным клиентам информацию о привычках потребителей и другие сведения. Они будут обобщены и анонимны, заверило руководство банка. Финансовые организации ищут возможность монетизировать информацию о клиентах, поскольку это может увеличить их прибыль на один-два процента.

В Японии банки получают большую свободу, поскольку низкие процентные ставки и слабый спрос подрывают их перспективы в области кредитования. Данные и цифровые технологии являются ключевыми областями для Mizuho и его японских конкурентов в поисках драйверов роста, пишет издание.

В августе стало известно, что данные десятков тысяч клиентов российских банков утекли в сеть. Базу можно скачать бесплатно на специализированных ресурсах. Ряд банков приняли меры по предотвращению угрозы, часть из них сообщила клиентам о перевыпуске карт.