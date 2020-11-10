Объяснена любовь создателей видеоигр к русским злодеям

Любовь создателей видеоигр к использованию русских злодеев в своих сюжетах объясняется спецификой работы над сценариями шутеров и коммерческой успешностью представителей этого жанра. Об этом «Ленте.ру» рассказал американский сценарист видеоигр Gears of War 4 и Battlefield Hardline, журналист и писатель Том Бисселл.

«На мой взгляд, к политике или пропаганде повсеместность русских противников — особенно в военной форме — никакого отношения не имеет. Шутеры — невероятно прибыльный жанр, а любую курицу, несущую золотые яйца, что в Голливуде, что в игровой индустрии, стараются оберегать от всяких рисков. Самый же главный риск при производстве видеоигры — облажаться со сценарием. Вообще, создать жестокую, основанную на симуляции убийств игру со сценарием, который бы не казался глупым, невероятно сложно. Поэтому сценаристы упрощают себе жизнь, задействуя правдоподобные тропы и ходы. Холодная война длилась так долго, а ее отголоски раздаются до сих пор, поэтому убедить игрока в конфликте с русскими проще, чем если бы на их месте были условные европейцы», — заявил Бисселл.

Бисселл также высказался о возможных причинах запрета на продажу ремастера Call of Duty Modern Warfare 2 и запрета на продажу дисков с новой игрой Call of Duty: Black Ops Cold War в России. «Создатели видеоигр почти всегда далеки от политики, но вот политики, напротив, любят пользоваться видеоиграми как разменной монетой. Это особенности консервативной политики во всех странах. В России власть апеллирует к гипертрофированному патриотизму, запрещая игры, где нужно убивать русских — а зато в Америке консерваторы, стоит только случиться очередному расстрелу в школе или на улицах, немедленно начинают играть на свою далекую от видеоигр аудиторию, обвиняя в случившемся жестокость шутеров вроде CoD», — заметил сценарист.

По мнению Бисселла, игры, подобные Call of Duty, конечно, вряд ли делают мир лучше. Он, впрочем, добавил, что вред от них тоже минимален: как и любые другие продукты индустрии развлечений они в массе своей амбивалентны, благодаря чему политики с самыми разными платформами пользуются ими в своей риторике.

Том Бисселл, помимо работы над сценариями видеоигр, также известен как автор книг «Бог живет в Санкт-Петербурге и другие истории», «Дополнительные жизни: Почему видеоигры имеют значение», «Отец всевышний: Морпех, его сын и наследие войны во Вьетнаме». Он является лауреатом награды Гильдии сценаристов Америки и литературной премии имени Анны Ахматовой.

12 октября стало известно, что в России не будет продаваться на дисках шутер Call of Duty: Black Ops Cold War с миссией, в рамках которой нужно будет расстреливать советских солдат на Лубянке. В 2019 году PlayStation отказалась выпускать ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 для российских пользователей.