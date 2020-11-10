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Путин собрал силовиков и заговорил о ядерной триаде России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Ядерная триада России делает бессмысленными попытки шантажа и давления на Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями силового блока, передает ТАСС во вторник, 10 ноября.

«Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России», — сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По словам главы государства, модернизация ядерных сил будет продолжена. Путин отметил, что аналоги некоторых видов российского вооружения, скорее всего, не появятся за рубежом еще долго.

В то же время российский лидер исключил участие РФ в гонке вооружений. «Необходимости у нас такой сегодня нет», — отметил он.

2 июня Владимир Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия. В частности, его применение признается крайней мерой, оно рассматривается исключительно как средство сдерживания. Решение о его использовании принимает президент.

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