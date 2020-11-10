Китай оснастил клона Су-27 ракетами для уничтожения С-400

Китайский истребитель J-11BS, созданный как клон российского Су-27, является одной из самых совершенных в мире разновидностей данных самолетов, говорится в материале The Drive.

If true, then this is another major news. Not only that it shows for the first time a PLAAF J-11BS with low-visibility marking, but even more surprising is the new and so far unknown missile it carries under its wings. 😮



IMO this is most likely the long expected new ARM. 🤔 pic.twitter.com/CZrfNfYbF7 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 8, 2020

В публикации американского издания сообщается, что J-11BS оснащен парой ракет, предназначенных, вероятно, для уничтожения индийских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» российского производства либо американских радаров.

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The Drive отмечает, что такое оружие напоминает американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Издание отмечает, что замеченное на подвесках J-11BS оружие создано Пекином благодаря использованию российских разработок либо самостоятельно.

В январе 2019 года доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев обратил внимание на то, что военные возможности Японии на Дальнем Востоке явно превосходят российские.

В марте 2019 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заявил, что документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.