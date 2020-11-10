Лебедь четыре года оплакивала погибшего партнера и нашла новую любовь

Потерявшая возлюбленного самка лебедя-шипуна, которая живет на прудах в Хайгейт в лондонской лесопарковой зоне Хампстед-Хит, нашла себе новую пару. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лебедь по кличке Миссис Ньюби (Newbie) появилась на прудах около 2010 года вместе со своим партнером — Мистером Ньюби.

В 2016 году самец лебедя-шипуна во время полета врезался в многоквартирный дом и разбился насмерть на глазах у своей партнерши. Обычно лебеди создают пары на всю жизнь, и четыре года Миссис Ньюби горевала и отказывала всем потенциальным ухажерам, которые проявляли к ней интерес.

В начале 2020 года местные жители обеспокоились, когда Миссис Ньюби исчезла с пруда. В марте 2020 года на пруду поселили новую пару лебедей. Позже смотрители парка получили звонок от женщины, которая пожаловалась, что на ее крыше поселился лебедь. Это оказалась Миссис Ньюби.

Она была ранена, поэтому ее перевезли в лебединый заповедник в городе Шеппертон, графство Суррей, где поместили в загон вместе с самцом по кличке Уоллес. Лебедь, который восстанавливался после травмы от рыболовного крючка, взял над ней шефство.

Миссис Ньюби попала в заповедник накануне введения в Англии режима строгой изоляции из-за пандемии коронавируса. За время карантина чувства лебедей окрепли, и позже их вернули на пруд Хайгейт. Там у них появились семь лебедят.

В июле Миссис Ньюби потребовалась еще одна поездка в заповедник после того, как на нее напала собака. Уоллес позаботился об их выводке в ее отсутствие.

История вдохновила волонтера-спасателя лебедей Луизу Грин (Louisa Green) и иллюстратора Ди МакЛин (Dee McLean) создать детскую книжку, озаглавленную «Что-то есть в Уоллесе».

Ранее сообщалось, что в английском городе Кирсли лебедь в считанные недели осталась без самца и лебедят из-за нападения вандалов и умерла от горя. По рассказам очевидцев, самец увидел жестокое убийство невылупившихся лебедят и бесследно исчез. Позже в разрушенном гнезде нашли мертвую самку лебедя.