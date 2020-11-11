Голосовавший против полиции американский город задумал вернуть правоохранителей

Американский город Миннеаполис, проголосовавший за упразднение полиции, нуждается в помощи полицейских из других городов в связи с ростом преступности. Об этом сообщает Newsweek.

Полиция Миннеаполиса и члены городского совета вступили в дебаты о том, нужно ли привлекать дополнительные правоохранительные органы из внешних департаментов, чтобы помочь городу в борьбе с преступностью. Так, во время заседания совета руководители города столкнулись с предложениями привлечь офис шерифа округа Хеннепин и принять ряд других мер, которые в сумме обойдутся городу примерно в 500 тысяч долларов.

Начальник полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо (Medaria Arradondo) рассказал, что департамент полиции находится в бедственном положении, так как насильственная преступность в городе увеличилась на 20 процентов по сравнению с прошлым годом и примерно на 40 процентов по сравнению с тем, что было два года назад.

«В данный момент наш город истекает кровью. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы остановить это кровотечение», — сказал Аррадондо.

В свою очередь член городского совета Стив Флетчер (Steve Fletcher) спросил, какое значение будут иметь дополнительные 500 тысяч долларов, если полиция уже получила 185 миллионов долларов в рамках бюджета этого года. «Итак, мы собираемся взять то, что не очень хорошо работает, не решало проблемы угонов автомобилей, не решало проблемы роста насильственных преступлений <...> и говорим, что если мы просто увеличим это на пять процентов, то это приведет нас к чему-то лучшему. Я изо всех сил пытаюсь понять, почему это хорошая идея », — отметил он.

Сообщается, что полный состав городского совета проголосует по предложениям о дополнительных должностных лицах в пятницу, 13 ноября.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого ареста в мае городской совет Миннеаполиса проголосовал за роспуск городского управления полиции и перенаправления его финансирования на другие сферы социального обслуживания. Этот шаг был осуществлен в рамках планов по переоценке «токсичных отношений» города с полицией и «воссозданию систем общественной безопасности», которые «на самом деле защищали бы» людей.

Однако примерно через пять месяцев после событий планы так и не были реализованы: жители обвиняют власти города в бездействии и скудных подробностях о реорганизации департамента, а также жалуются на рост преступности с применением огнестрельного оружия в городе.