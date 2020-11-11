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Путин поставил задачу по модернизации ядерных сил

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Новый состав системы управления ядерными силами будет создан в России, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также поставил задачу проводить внезапные проверки стратегических ядерных сил и продолжить модернизацию систем управления. «Они у нас в хорошем состоянии, но какими бы современными и передовыми они не были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра», — пояснил он.

О долгосрочных планах работы на этом направлении Путин попросил доложить на совещании.

Кроме того, президент рассказал, что в России «существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки».

Накануне, 10 ноября, Путин заявил, что ядерная триада России делает бессмысленными попытки шантажа и давления на страну. При этом он исключил участие Москвы в гонке вооружений, поскольку необходимости в этом нет.

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