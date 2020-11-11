Театр МДМ продолжит показы мюзикла «Шахматы», а также постановок «Первое свидание» и «День влюбленных» в паркетном зале. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от вместимости залов. Компания «Бродвей Москва» пообещала соблюдать новые правила по обеспечению безопасности зрителей.

«Мы нашли возможность не отменять прокат наших спектаклей и продолжать радовать зрителей, обеспечивая им максимальную безопасность. Мы не можем оставить без праздника, тем более в преддверии Нового года, наших зрителей, тех, кто давно хотел и планировал посетить наши спектакли. Конечно, для этого нам придется немного скорректировать афишу и сильно "затянуть пояса", сократив в том числе операционные затраты, включая собственные зарплаты. Но мы верим, что ограничения не вечны, а положительные эмоции сейчас людям особенно нужны», — отметил продюсер и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев.

Он подчеркнул, что здоровье зрителей находится на первом месте. По словам Богачева, недавно инспекция Росподребнадзора подтвердила, что театр делает все, чтобы пребывание в нем было безопасным.