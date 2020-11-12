Крокодил убил девушку из-за местного обычая

В индийском штате Гуджарат крокодил убил 15-летнюю девушку. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Нападение произошло, когда она мыла посуду в реке возле своего села, которое располагается в заповедном лесу Гир. На глазах другой женщины хищник утащил ее под воду. Та подняла тревогу, но спасти ее не удалось. Тело погибшей нашли через несколько часов.

В деревне проживает народ малдхари, который с древних пор пасет скот в лесу Гир. Хотя здесь есть водоснабжение, местным женщинам приходится соблюдать обычай, требующий мыть посуду в реке с крокодилами.

Власти поставили на месте происшествия ловушки для крокодилов. Если рептилию поймают, ее перевезут в удаленное место и отпустят.

В сентябре сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд гребнистый крокодил укусил человека за голову. Рептилия напала на 33-летнего мужчину, который занимался снорклингом — подводным плаванием в маске с дыхательной трубкой.