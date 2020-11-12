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Слетавшего на бизнес-джете за границу российского министра захотели уволить

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Михаил Семенкин (в белой кепке)
Михаил Семенкин (в белой кепке)
Фото: ulnovosti.ru

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, вероятнее всего, будет уволен с должности после своего перелета за границу на бизнес-джете. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

По его словам, в настоящий момент власти проверяют информацию о путешествии министра региона с главой администрации Чердаклинского района области Марией Шпак на частном самолете через Лондон в Ниццу. Морозов подчеркнул, что в любом случае чиновнику не удастся сохранить должность. «Даже если юридически, дай бог, все будет хорошо и там не будет никаких последствий юридического характера, то, с точки зрения этики, согласитесь, это такой не очень хороший в сегодняшней ситуации вызов обществу», — пояснил губернатор.

Морозов уточнил, что окончательное решение власти планируют принять после сбора всех документов о компании, предоставившей воздушное судно для перелета.

Ранее, в ноябре, стало известно, что правительство Ульяновской области временно отстранило от должности Семенкина и его супругу Марию Шпак. СМИ подсчитали, что такой перелет в одну сторону мог стоить 30-35 тысяч евро (2,7-3,1 миллиона рублей).

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