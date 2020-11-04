Отдохнувшего в Ницце во время пандемии российского министра отстранили от работы

Правительство Ульяновской области временно отстранило от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаила Семенкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Это связано с поездкой Семенкина в отпуск в Ниццу во время пандемии коронавируса. Сообщается, что от работы отстранена и его супруга, глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак.

3 ноября издание «Улпресса» сообщило, что Семенкин и Шпак во время пандемии отправились отдыхать в Ниццу на частном самолете. Перелет только в одну сторону на подобном джете обходится в среднем в 30-35 тысяч евро.

Чиновник подтвердил, что отдыхал за границей. По прилете Семенкин и Шпак сдали тест на COVID-19, получили отрицательный результат, уведомили Роспотребнадзор и вышли на работу.