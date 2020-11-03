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Российский министр слетал в отпуск в Ниццу на частном самолете во время пандемии

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Фото: ulnovosti.ru

Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина вместе с супругой, главой Чердаклинского района региона Марией Шпак, заподозрили в дорогостоящем отпуске. Об этом сообщает «Улпресса».

По информации издания, Семенкин и Шпак во время пандемии отправились отдыхать в Ниццу на частном самолете. Перелет только в одну сторону на подобном джете обходится в среднем в 30-35 тысяч евро (не менее 6 миллионов рублей), что превышает официальный годовой доход обоих чиновников, пишут журналисты. Частный джет ECC202 чешской авиакомпании ÉclairAviaton улетел из Ульяновска еще 25 октября.

Борт изначально приземлился в Великобритании, затем вылетел во Францию. В беседе с журналистами издания Семенкин отмечал, что британской визы у него нет.

Радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 3 ноября, чиновник подтвердил факт отпуска и вылет за границу. «Хочу отметить, что билеты на самолет мы покупали лично, на что у нас есть подтверждающие документы. Стыковочный рейс у нас был в Великобритании, летали мы действительно во Францию», — заверил он.

По прилету Семенкин и Шпак сдали тест на COVID-19, получили отрицательный результат, уведомили Роспотребнадзор и вышли на работу.

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