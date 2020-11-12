Россиянам назвали признаки возможной коронавирусной пневмонии у детей

Коронавирус при пневмонии крайне редко встречается у детей, но родителям тем не менее стоит обращать внимание на состояние ребенка — если у него появилась одышка и высокая температура, необходимо обратиться к врачу. Об этом россиянам рассказала педиатр Екатерина Ховайко, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ховайко также назвала признаки возможной коронавирусной пневмонии у детей: если состояние ребенка с острым респираторным заболеванием через несколько дней ухудшится, появится бледность, вялость, апатия и тяжелое дыхание, надо обратиться к врачу. Самостоятельно наблюдать ребенка можно не более трех-пяти дней, и после этого необходимо получить квалифицированную медпомощь исходя из его состояния.

Если у ребенка есть подозрение на пневмонию, надо вызвать врача на дом — не стоит самостоятельно выбирать ему препараты от кашля. По словам Ховайко, назначение лекарств без специалиста опасно для легких, так как препараты подавляют кашель, но инфекция продолжает развиваться. Также не стоит сбивать температуру, потому что защитные механизмы организма работают только при повышенной температуре. Жаропонижающие детям до года стоит давать при температуре выше 38 градусов, а тем, кто старше, — при 38,5-39.

Ранее врач краевой детской больницы Перми Елена Зубова рассказала, что тяжелее всего коронавирус переносят дети до трех лет. По ее словам, родителям в первую очередь надо обратить внимание на заложенный нос, отит, боль и першение в горле у ребенка. Помимо этого, на инфицирование могут указывать сухой или мокрый кашель, одышка, слабость, судороги, диарея и тошнота.