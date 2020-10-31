Российский врач раскрыла самый опасный возраст детей для коронавируса

Тяжелее всего коронавирус протекает у детей до трех лет. Наиболее опасный возраст для заражения COVID-19 раскрыла врач краевой детской больницы в Перми Елена Зубова. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Специалист отметила, что родители в первую очередь должны обратить внимание на такие симптомы, как заложенный нос, отит, боль или першение в горле. Об инфицировании новым вирусом могут свидетельствовать также и сухой или мокрый кашель, одышка, слабость, судороги, диарея и тошнота.

Российский медик рекомендовала обратиться к педиатру в случае первых признаков коронавируса.

В России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Зафиксировано 334 летальных исхода. За последние 24 часа в стране полностью выздоровели 14 854 человека.

Всего в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.