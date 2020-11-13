Американские актеры записали англоязычный альбом с рассказами Александра Цыпкина

Лауреаты и номинанты Golden Globe, Emmy, Tony, Grammy и других престижных премий Джейсон Александер, Дэнни Берштейн, Тим Дэйли, Рейчел Дрэтч, Дьюли Хилл, Стэйси Кич, Нэнси Опель, Майкл Юри, Ванесса Уильямс и Ноа Уайли прочитали десять рассказов писателя Александра Цыпкина в переводе театрального и кинорежиссера Пола Лазаруса для дебютной аудиокниги автора на английском языке.

Альбом называется Sammynolie and other stories (Sammynolie — американская версия имени Славика-не-…, одного из главных героев цыпкинских историй), и в него вошли рассказы из разных сборников, ряд историй теперь происходят в США, изменились имена героев и некоторые детали повествования.

Режиссером Пол Лазарус («Друзья», «Беверли-Хиллз, 90210», «Дурнушка Бетти», «Мелроуз-плейс») также выступил продюсером проекта. «Творчество Александра Цыпкина удивительно, извилисто, преисполнено юмором и одновременно печалью, — говорит Пол Лазарус. — Его рассказы — фильмы, которые ожидают съемок. Вы можете подумать, что я не объективен, потому что я перевожу его тексты на английский. Но, наоборот, мне нравились его рассказы до того, как я начал работать над ними. Он унаследовал способность к неожиданным театральным поворотам О'Генри, остроумие Твена и гоголевское чувство абсурда. Но не заблуждайтесь, все это Цыпкин представляет в своей уникальной манере актуальной к сегодняшнему дню. Я уверен, что мои соотечественники полюбят его творчество так же, как его полюбил я».

«Я бесконечно благодарен фантастическому стечению обстоятельств, благодаря которому я познакомился с Полом. Он стал не просто переводчиком, а именно соавтором рассказов. Мне кажется, на английском они теперь звучат лучше, чем на русском. Ну и, конечно, собрать такой блестящий набор актеров, подобранных под каждую историю — это мечта писателя. Не знаю первые ли я российский автор, который выходит на американский рынок в формате аудио альбома, но выражаю игренюю благодарность всем музыкальным площадкам, который согласились разместить такой нестандартный для них контент» — Александр Цыпкин.

Вначале альбом был доступен эксклюзивно на специально созданной для проекта площадке www.tsypkinstories.com, а теперь аудио версия вышла на популярных музыкальных площадках, iTunes, Spotify, Яндекс.Музыка и других, а тексты на Amazon.com.

Для музыкального оформления альбома использована музыка Бориса Гребенщикова.

Трейлер проекта и отрывок рассказа ‘Mado’ в исполнении Стейси Кича размещен на YouTube-канале Александра Цыпкина: