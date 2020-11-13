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ЕС предложил оказать пострадавшим в карабахском конфликте гуманитарную помощь

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: YVES HERMAN / Reuters

Европейский союз (ЕС) предложил оказать пострадавшим в конфликте в Нагорном Карабахе гуманитарную помощь. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам телефонных переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана, передает РИА Новости.

Европейский дипломат отметил, что прекращение боевых действий позволит работать над прочным мирным урегулированием конфликта и поспособствует предотвращению еще больших страданий. Боррель подчеркнул, что Евросоюз готов оказать гуманитарную помощь гражданскому населению, которое пострадало в конфликте. Он также добавил, что ЕС уже выделил миллион евро на оказание помощи.

Ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы выразил уверенность в том, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в Нагорный Карабах. Также посол заявил, что армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, может быть предоставлена культурная автономия, и заверил, что армянским историческим памятникам не будет причинено никакого вреда.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Согласно соглашению, в регион вошли российские миротворцы.

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