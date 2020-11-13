Новую рекламу «Макдоналдса» раскритиковали и назвали «угнетающей»

Зрители раскритиковали новую рождественскую рекламу «Макдоналдса», назвав ее «мрачной» и «угнетающей». Об этом они написали в комментариях к ролику, опубликованному на странице ресторана быстрого питания в Twitter.

В анимационном рекламном видео женщина всячески пытается развеселить сына-подростка перед Рождеством: предлагает ему нарядить елку или надевает оленьи рога на праздничной ярмарке, однако мальчик подавляет свои эмоции и остается угрюмым. Он начинает радоваться только после того, как мать передает ему пакет с едой из «Макдоналдса».

«Самая удручающая праздничная реклама, которую я когда-либо видел», — написал один из зрителей, добавив, что больше никогда не придет в ресторан. Его поддержали и другие пользователи соцсетей: они удивились, почему «Макдоналдс» уже не первый раз использует в своей рекламе образы несчастных детей.

Впрочем, нашлись и те, кому креатив пришелся по душе. Часть зрителей заявили, что получили исключительно положительные эмоции от просмотра рождественской рекламы.

Ранее житель австралийского города Сидней уличил «Макдоналдс» в обмане. Мужчина заметил в рекламе сети ресторанов быстрого питания посты из соцсетей, написанных от его имени. Он обнаружил, что компания исказила его записи для своих объявлений и роликов.