Зеленский решил сам рассказывать новости из-за негатива в СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский решил самостоятельно рассказывать новости, так как, по его мнению, в СМИ много негатива. Об этом глава государства заявил в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на украинских телеканалах, которые принадлежат бизнесменам и политикам, нет хороших новостей, либо же позитивная повестка превращается в негативную. «Вопреки традициям, у меня, как у президента Украины, своих телеканалов и своих СМИ нет, а поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное — без вранья», — объявил Зеленский.

Как сообщает портал «Украина.ру», ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал видеоблог главы государства. По его словам, в качестве контента там планируется делать 10-минутные видео, в которых Зеленский будет освещать несколько актуальных для страны тем. Комментируя выходившие ранее, но не регулярно, видеообращения украинского лидера, Подоляк отметил, что Зеленский «больше, чем видосики — он президент страны».