Еще один регион приостановил плановую медпомощь из-за COVID-19

Хакасия приостановила оказание плановой медицинской помощи из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомстве пояснили, что ограничение не касается частных клиник. Остановят только плановую стационарную и амбулаторную медицинскую помощь, а также лечение в дневном стационаре, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения.

Помощь в плановом порядке продолжат онкобольным, пациентам, перенесшим инсульты, и другим гражданам, нуждающимся в неотложном лечении. «Также ограничения не коснутся иммунизации населения, профилактических осмотров подростков 15-17 лет, детей одного года жизни», — сообщили в Минздраве.

Ранее оказание плановой медицинской помощи из-за коронавируса прекратили в Новосибирской и Липецкой областях.