Российским «Калибрам» устроят «отдых» в Африке

В пункте материально-технического обеспечения в африканском Судане Военно-морской флот (ВМФ) России «мог бы спокойно столоваться по принципу пятизвездочных отелей — all-inclusive, то есть все включено и бесплатно», уверен обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«И это при том, что вид из окна — на зависть другим туристам: слева Красное море с Суэцким каналом, справа Индийский океан, а прямо по курсу — Аравийский полуостров со спрятавшимися на другом его берегу крупнейшими американскими базами в регионе», — пишет автор, называя его «местом отдыха» малых ракетных кораблей «Каракурт» с крылатыми ракетами большой дальности «Калибр».

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По мнению обозревателя, таким образом «Россия возвращается в Мировой океан», поскольку теперь кораблям Северного и Балтийского флотов не нужно устраивать «изнурительные переходы для того, чтобы несколько месяцев провести в Индийском океане».

В ноябре на портале правовой информации появился проект соглашения о создании Россией в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

В октябре 2019 года президент России Владими Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов.

В июле того же года Дмитрий Литовкин заявлял, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».